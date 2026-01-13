x
13 января 2026
Мир

Канцлер Германии: "Мы наблюдаем последние дни или недели иранского режима"

время публикации: 13 января 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 14:02
Канцлер Германии: "Мы наблюдаем последние дни или недели иранского режима"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который находится с визитом в Индии, предрек режиму аятолл в Иране скорый конец. Он также призвал иранские власти прекратить насилие в отношении оппозиционных манифестантов.

"Я верю, что иранский режим переживает последние дни, возможно, недели. Если он может цепляться за власть только при помощи насилия, ему конец", – заявил канцлер.

Как сообщает оппозиционный сайт Iran International, ему удалось установить, что при подавлении демонстраций убито по меньшей мере 12000 человек. Наиболее смертельными стали 8 и 9 января. Сайт отмечает, что решение о публикации этих данных было принято только после их тщательной проверки, занявшей несколько дней.

"По географическому охвату, масштабам насилия и числу жертв за короткое время эти убийства беспрецедентны в истории Ирана. Убийства были полностью организованными. Основную ответственность за них, согласно полученной информации, несут Корпус стражей Исламской революции и "Басидж"" – отмечается в публикации.

Сайт цитирует источники в Высшем совете национальной безопасности и канцелярии президента, согласно которым, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ об убийствах, с ведома и согласия всех трех ветвей власти. Приказ об использовании боевых пуль поступил от Высшего совета национальной безопасности.

