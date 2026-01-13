x
$
Украинка написала на лбу "бомба" и не смогла улететь из Варшавы в Цюрих

время публикации: 13 января 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 13:40
Украинка написала на лбу "бомба" и не смогла улететь из Варшавы в Цюрих
Wikipedia.org. Фото: Ank Kumar

11 января 29-летнюю гражданку Украины оштрафовали и сняли с рейса в Цюрих после того, как она появилась в варшавском аэропорту с надписью "бомба", нанесенной помадой на лоб, сообщает сайт польского радио.

Сотрудники аэропорта заметили женщину в терминале и сообщили об этом службе безопасности. На место прибыли пограничники, которые предупредили пассажирку о возможном применении мер принуждения при неповиновении.

Женщину подвергли личному досмотру и проверили ее багаж. Позже она пояснила полиции, что сделала надпись ради шутки. В итоге ей выписали штраф в размере 500 злотых (около 119 евро) и отказали в посадке на рейс.

