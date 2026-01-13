Венесуэла освободила гражданина Израиля, арестованного два года назад по политическому обвинению
время публикации: 13 января 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 08:09
Среди политических заключенных, освобожденных властями Венесуэлы "в рамках жеста доброй воли", был освобожден гражданин Израиля Яаков Харари, сообщает аргентинское издание La Derecha Diario.
Харари, имеющий паспорта Израиля и Аргентины, был арестован осенью 2023 года, когда въехал в Венесуэлу из Колумбии.
Он был упомянут в числе "наемников", арестованных режимом Мадуро, и содержался в тюрьме "Эль Родео 1"
