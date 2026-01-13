x
Мир
Мир

Венесуэла освободила гражданина Израиля, арестованного два года назад по политическому обвинению

Венесуэла
Аргентина
время публикации: 13 января 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 08:09
Венесуэла освободила гражданина Израиля, арестованного два года назад по политическому обвинению
AP Photo/Ariana Cubillos

Среди политических заключенных, освобожденных властями Венесуэлы "в рамках жеста доброй воли", был освобожден гражданин Израиля Яаков Харари, сообщает аргентинское издание La Derecha Diario.

Харари, имеющий паспорта Израиля и Аргентины, был арестован осенью 2023 года, когда въехал в Венесуэлу из Колумбии.

Он был упомянут в числе "наемников", арестованных режимом Мадуро, и содержался в тюрьме "Эль Родео 1"

Мир
