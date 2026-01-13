Венесуэла освободила гражданина Израиля, арестованного два года назад по политическому обвинению

Среди политических заключенных, освобожденных властями Венесуэлы "в рамках жеста доброй воли", был освобожден гражданин Израиля Яаков Харари, сообщает аргентинское издание La Derecha Diario.

Харари, имеющий паспорта Израиля и Аргентины, был арестован осенью 2023 года, когда въехал в Венесуэлу из Колумбии.

Он был упомянут в числе "наемников", арестованных режимом Мадуро, и содержался в тюрьме "Эль Родео 1"