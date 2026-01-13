Армия РФ нанесла удары по Харькову, есть жертвы

В ночь на 13 января армия РФ нанесла удары по целям в Харькове и пригородах. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает о четырех погибших и шести раненых.

Украинские власти заявляют, что удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры: в пригороде беспилотник попал по терминалу логистической компании, возник масштабный пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был атакован детский санаторий в Шевченковском районе.

ГСЧС Украины передает, что спасатели ликвидировали пожар на площади около 500 кв. метров, из здания эвакуировали порядка 30 человек, двоих удалось достать из-под завалов. Работы на месте продолжаются.

Также поступают сообщения об ударах армии РФ по Одессе, причинен ущерб, есть пострадавшие.

В Днепропетровской области российскими военными была атакована Криворожская ТЭС.