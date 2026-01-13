Суд аннулировал брак после того, как выяснилось, что обеты написаны ChatGPT

Суд в Нидерландах постановил, что брак голландской пары фактически не был заключен, поскольку церемонию провели сотрудник ЗАГСа и близкий друг молодоженов с использованием речи, которую сгенерировал ChatGPT.

Свадьба состоялась в апреле прошлого года, однако 6 января окружной суд Оверэйссела на востоке страны принял решение аннулировать выданное свидетельство о браке. Суд пришел к выводу, что текст, произнесенный во время церемонии, не соответствовал нормам голландского гражданского законодательства. Согласно этим требованиям, вступающие в брак должны четко выразить взаимное признание друг друга мужем и женой, а также подтвердить намерение добросовестно выполнять все обязательства, вытекающие из их семейного статуса.

Супруги опровергли утверждение о том, что речь для церемонии была подготовлена с помощью ChatGPT, заявив в интервью RTL News: "Это неправда. Тем не менее [регистратор] спросил у ИИ, является ли его текст юридически действительным".