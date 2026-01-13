США признали "Братьев-мусульман" в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями

Администрация президента США Дональда Трампа признала отделения "Братьев-мусульман" в Ливане, Иордании и Египте террористическими организациями. Об этом объявили Государственный департамент и министерство финансов США.

Госдепартамент внес отделение "Братьев-мусульман" в Ливане в список иностранных террористических организаций (FTO), что является самым строгим уровнем санкций. Министерство финансов признало отделения в Иордании и Египте глобальными террористическими организациями в связи с их поддержкой ХАМАСа.