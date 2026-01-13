Российская внешняя разведка объявила Вселенского патриарха Варфоломея антихристом

Пресс-бюро Службы внешней разведки России обвинило Вселенского патриарха Варфоломея в ведении "раскольнической деятельности на православном церковном пространстве". В заявлении отмечается, что он не ограничился "расчленением православной Украины" и разрывает "живое Тело Церкви".

"Теперь он устремил свое черное око на страны Балтии. Этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры", – говорится в документе.

"В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы. С их подачи погрязший в смертном грехе раскола Варфоломей нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир", – утверждает пресс-служба СВР.

Согласно документу, "агрессивные аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы", в частности, намереваясь представить автокефалию Черногорской православной церкви.