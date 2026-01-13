BBC требует отменить иск Трампа на сумму 10 млрд долларов

Британская вещательная корпорация BBC подаст ходатайство с требованием отменить поданный президентом США Дональдом Трампом иск о диффамации на 10 миллиардов долларов.

Иск был подан Трампом в федеральный суд во Флориде месяц назад. В нем утверждалось, что документальный фильм программы Panorama представил его в "лживом, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном и злонамеренном" виде. Президент счел, что извинений BBC недостаточно, и обратился в суд.

Речь идет об эпизоде, посвященном событиям 6 января 2021 года, где, по словам Трампа, монтаж его речи создал впечатление, что он прямо призывал сторонников штурмовать Капитолий, тогда как фрагмент с призывом к мирному протесту был вырезан.

Президент США потребовал 5 млрд долларов компенсации за диффамацию и еще 5 млрд долларов по отдельному пункту – за нарушение закона штата Флорида о "недобросовестной и вводящей в заблуждение торговой практике", то есть общая сумма заявленных требований достигает до 10 млрд долларов.

В ходатайстве BBC утверждается, что американский суд не обладает юрисдикцией по данному делу, поскольку программа не транслировалась в США. Корпорация отвергает заявление о нанесенном истцу ущербе, поскольку Трампа избрали президентом уже после того, как передача вышла в эфир. Также утверждается, что Трамп не смог доказать злой умысел сотрудников канала.

Скандал вокруг фильма стал одной из причин крупнейшего кризиса доверия к BBC за последние годы: после внутреннего расследования и публикации критического меморандума внешний советник по стандартам рекомендовал пересмотреть практику монтажа политически чувствительных материалов. На фоне разгоревшегося спора вокруг Panorama свои посты покинули генеральный директор корпорации Тим Дейви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс.

Юристы отмечают, что Трампу будет непросто добиться успеха в американском суде из-за высоких стандартов свободы слова и необходимости доказать, что BBC действовала "заведомо недобросовестно" или с "грубой неосторожностью".