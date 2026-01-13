Умерла еврейка, чье детское фото стало символом "арийского ребенка" в нацистской Германии

Хесси Левинсон Тафт, еврейка, чье детское фото стало символом "идеального арийского ребенка" в нацистской Германии, скончалась в возрасте 91 года в Сан-Франциско, сообщает Algemeiner.

Она родилась в 1934 году в Берлине в семье оперных певцов из Латвии. В 1935 году ее снимок украсил обложку пропагандистского журнала "Sonne ins Haus", после чего изображение разошлось по всей стране, появивишись в витринах магазинов, на открытках и в нацистской рекламе детской одежды.

О произошедшем родители Хесси узнали случайно от помощницы по хозяйству, увидевшей журнал в городе. Как выяснилось, фотограф Ганс Баллин намеренно отправил снимок Хесси на конкурс красоты, организованный ведомством Йозефа Геббельса. Зная о еврейском происхождении ребенка, Баллин решил позволить себе "шутку", чтобы доказать абсурдность нацистской расовой теории. Нацисты, не подозревая правды, выбрали Хесси среди десяти кандидатов как эталон "арийской" внешности.

Семья была шокирована возможными последствиями, но в тот момент предпочла хранить тайну ради безопасности. Позже, вспоминая об этом инциденте в интервью для мемориала "Яд Вашем", Тафт отмечала, что испытывает удовлетворение от того, что именно еврейский ребёнок стал лицом нацистской пропаганды, и восхищалась смелостью фотографа.

В 1938 году семья бежала из Германии в Париж, а в 1941 году – из оккупированной Франции через Испанию и Португалию на Кубу. В 1949 году они окончательно обосновались в США, поселившись в Нью-Йорке. Хотя ближайшие родственники Хесси спаслись, большинство членов её большой семьи в Латвии были убиты нацистами и их пособниками в годы Холокоста.