Верховная Рада проголосовала за освобождение Федорова, Шмыгаля и Малюка от занимаемых должностей

Верховная Рада Украины проголосовала за освобождение Михаила Федорова от должности вице-премьера и министра цифровой информации. Его отставку поддержали 270 депутатов, двое проголосовали против, 34 воздержались.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен назначить Федорова министром обороны. Назначение требует утверждения Радой, которая проголосовала и за освобождение Дениса Шмыгаля от должности главы военного ведомства. Утверждено и увольнение Василия Малюка с поста главы Службы безопасности Украины.

Зеленский встретился с Федоровым, на встрече обсуждался новый формат работы министерства обороны. Глава государства подчеркнул, что основным приоритетом остается сохранение технологического преимущества, которое помогает сохранять жизни украинских военных.

3 января глава государства заявил о начале "масштабной перезагрузки", которая касается как власти, так и силового блока. Так, Кирилл Буданов покинул пост главы военной разведки и возглавил офис президента.