Лиссабон признан самым красочным городом в мире

Исследование ирландской страховой компании JustCover показало, что Лиссабон можно назвать самым ярким городом мира. При анализе фотографий португальской столицы специалисты насчитали свыше 2,6 миллиона различных оттенков. В рамках работы были изучены изображения 78 городов, известных своей насыщенной цветовой палитрой.

Португальская столица известна домами в мягких пастельных цветах и декоративной плиткой азулежу, украшающей исторические районы, такие как Алфама. Дополняют этот колорит узнаваемые желтые трамваи, которые проезжают по узким и извилистым улицам города.

Куала-Лумпур занял вторую строчку рейтинга благодаря яркому контрасту между ультрасовременными небоскребами и традиционной архитектурой – храмами и святилищами с богатым декором. С этим направлением часто связывают и разноцветные ступени Пещеры Бату: хотя они расположены за пределами города, до них легко добраться на автомобиле. Третье место досталось Порту, что подтверждает сильные позиции Португалии в списке. Как и Лиссабон, этот город выделяется терракотовыми крышами и яркими домами, выстроенными вдоль реки Дору. Атмосферу дополняют мощеные улицы и старинные винные погреба, позволяющие почувствовать аутентичную местную культуру.

На четвертом месте оказался Картахена – портовый город, известный насыщенной цветовой палитрой. Среди его символов – желтая Часовая башня Картахены у входа в Старый город. Яркие фасады домов и балконы, утопающие в цветах, делают улицы особенно живописными.

Пятую позицию занял Рио-де-Жанейро: на снимках города насчитывается более 2,3 миллиона уникальных оттенков. Одной из самых узнаваемых достопримечательностей здесь считается Лестница Селарона, украшенная яркой плиткой желтых, синих и зеленых тонов и ежегодно привлекающая множество туристов. В числе 15 самых ярких городов Америки также оказались Гуанахуато, Гавана, Новый Орлеан, Антигуа и Нью-Йорк. Их отличают выразительная архитектура, насыщенные цвета фасадов и оживленные улицы с яркими вывесками и неоновым освещением. Европейские города также заняли заметные позиции: среди них Дубровник и Барселона, которые наряду с Лиссабоном и Порту вошли в число лидеров.

Для исследования отбирались репрезентативные дневные фотографии без выраженных фильтров. Затем с помощью специального инструмента анализировалось количество оттенков на изображениях, что позволило определить самые визуально насыщенные города мира.