Во Франции девять человек задержаны по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Французская полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве с билетами в Лувр, которое обошлось музею в 10 млн евро. В числе подозреваемых — сотрудники Лувра и экскурсоводы.

Среди задержанных — два сотрудника музея, несколько экскурсоводов и человек, которого считают организатором группировки, сообщаетВВС.

Расследование дела началось еще в декабре 2024 года, когда в музее заподозрили двух китайских экскурсоводов в том, что они проводят группы китайских туристов в музей, многократно используя один и тот же одноразовый билет.

Камеры наблюдения и прослушка подтвердили, что гиды использовали одни и те же билеты, рассказали в прокуратуре. Кроме того, они разделяли группы туристов на более мелкие, чтобы не доплачивать за возможность проведения экскурсии (доплата для групп с гидами составляет 20-90 евро в зависимости от размера группы).

Спустя год полиция идентифицировала целую сеть, участники которой могли проводить до 20 групп туристов в день за последнее десятилетие. Задержанных сотрудников музея подозревают в том, что они в обмен на некую сумму наличными закрывали на это глаза и не проверяли билеты.

Полученные таким образом деньги группировка инвестировала в недвижимость во Франции и Дубае. Полиция изъяла у подозреваемых почти миллион евро наличными и 500 тыс. евро, которые хранились в банках.

В прокуратуре заявили, что подозреваемые воплотили подобную схему и в музеях Версаля, но не стали вдаваться в подробности.

С января 2026 года индивидуальный билет в Лувр стоит 22 евро для жителей и граждан Евросоюза, и 32 евро для всех остальных. Один билет в рамках группового визита стоит 28 евро.