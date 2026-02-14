x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Экс-глава британского отделения Oxfam обвинила организацию в антисемитизме.

Антисемитизм
время публикации: 14 февраля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 10:53
Экс-глава британского отделения Oxfam обвинила организацию в антисемитизме.
AP Photo/Kin Cheung

Халима Бегум, бывшая глава британского отделения организации Oxfam заявила, что подает в суд на благотворительную организацию, обвиняя ее в расизме, сексизме и антисемитизме.

Бегум прокомментировала иск в трибунал по трудовым спорам, касающийся "токсичной антисемитской культуры" в организации. Она подчеркнула, что внутри организации было крайне сложно сохранять "нейтралитет и беспристрастность". Тот факт, что она говорит это, будучи мусульманкой, придает ее словам особый вес.

"Мы должны демонстрировать последовательность в отношении других кризисов, происходящих в мире, но всегда создавалось ощущение, что мы непропорционально много работаем именно вокруг кризиса в секторе Газы", – заявила Бегум.

По ее словам, Бегум столкнулась с "сильным давлением", когда пыталась следовать юридическим процедурам и дожидаться веских доказательств, прежде чем называть действия Израиля геноцидом. Ее принуждали использовать это определение до того, как был проведён должный анализ.

В декабре Бегум была вынуждена уйти в отставку.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook