Рубио: Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны

Госсекретарь США Марко Рубио на конференции по безопасности в Мюнхене ответил на вопрос модератора о том, не считает ли Вашингтон, что Россия тянет время в переговорах об окончании войны в Украине, сообщает ВВС.

"Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны", – сказал Рубио. Неясно, удастся ли прийти к условиям мирного соглашения, которые примет Украина и на которые согласится Россия, добавил он.

Круг вопросов на переговорах сузился, но остались самые трудные, сказал госсекретарь США. Пока идут переговоры, США и Европа продолжат оказывать давление на Россию при помощи санкций, отметил Рубио.

После выступления на конференции Рубио в интервью заявил, что Россия не сможет достичь своих изначальных целей на войне. Он также сообщил, что по имеющимся данным, каждую неделю Россия теряет от 7000 до 8000 солдат.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США запланирован на 17-18 февраля в Женеве.