x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Рубио: Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны

США
Война в Украине
время публикации: 14 февраля 2026 г., 11:46 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 11:59
Рубио: Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны
AP Photo/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио на конференции по безопасности в Мюнхене ответил на вопрос модератора о том, не считает ли Вашингтон, что Россия тянет время в переговорах об окончании войны в Украине, сообщает ВВС.

"Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны", – сказал Рубио. Неясно, удастся ли прийти к условиям мирного соглашения, которые примет Украина и на которые согласится Россия, добавил он.

Круг вопросов на переговорах сузился, но остались самые трудные, сказал госсекретарь США. Пока идут переговоры, США и Европа продолжат оказывать давление на Россию при помощи санкций, отметил Рубио.

После выступления на конференции Рубио в интервью заявил, что Россия не сможет достичь своих изначальных целей на войне. Он также сообщил, что по имеющимся данным, каждую неделю Россия теряет от 7000 до 8000 солдат.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США запланирован на 17-18 февраля в Женеве.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook