Сеул: конфликт с Израилем, вызванный заявлением президента Ли о Холокосте, урегулирован

время публикации: 15 апреля 2026 г., 06:14 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 06:20
Ли Чжэ Мён, президент Южной Кореи
AP/Jeon Heon-Kyun

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что дипломатический конфликт с Израилем, вызванный публикацией президента Ли Чжэ Мёна, фактически урегулирован. По его словам, посол Южной Кореи в Израиле доложил, что высокопоставленный представитель израильского МИДа принял объяснения Сеула и поблагодарил южнокорейскую сторону, сообщает Reuters.

Выступая в комитете по иностранным делам парламента, Чо Хён сказал, что стороны "обменялись дополнительными сообщениями" и что вопрос был решен. По его словам, сейчас "нет никаких проблем" в отношениях между Сеулом и Иерусалимом.

Скандал возник после того, как президент Ли Чжэ Мён сравнил действия Израиля против террористов с Холокостом. Израиль резко осудил эти высказывания, назвав их неприемлемыми.

Ранее МИД Южной Кореи заявил, что слова президента были выражением позиции по поводу универсальных прав человека, а не комментарием по конкретному вопросу, и выразил сожаление в связи с тем, что в Израиле их "не так поняли".

