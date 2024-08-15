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Опрос Fox News: минимальный отрыв Трампа от Харрис

время публикации: 15 августа 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 14:12
Опрос Fox News: минимальный отрыв Трампа от Харрис
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Согласно опросу общественного мнения, проведенному телеканалом Fox News, бывший президент США Дональд Трамп сохраняет в президентской гонке незначительный отрыв от вице-президента Камалы Харрис.

По данным канала, Трампа поддерживает 50% опрошенных, а Харрис – 49%. В предыдущем месяце разрыв также составлял 1% в пользу Трампа, но тогда соотношение было 49% против 48%. Fox News отмечает, что таким же был разрыв между Трампом и Байденом.

Позиции Трампа особенно сильны среди белых христиан-евангелистов, сельских жителей, белых мужчин без высшего образования и мужчин в целом. Харрис поддерживают женщины, черные, избиратели младше 30 лет и люди с высшим образованием.

Если учитывать всех кандидатов, выставивших свои кандидатуры, то и Трамп, и Харрис набирают 45% голосов. Еще 6% получает Роберт-Кеннеди-младший, баллотирующийся как независимый кандидат.

Мир
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