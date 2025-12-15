x
Мир

Президентские выборы в Чили: поклонник Пиночета победил коммунистку

время публикации: 15 декабря 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 10:43
Президентские выборы в Чили: поклонник Пиночета победил коммунистку
AP Photo/Matias Delacroix

Ультраконсерватор Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедшем в Чили 14 декабря. За него отдали голоса 58% избирателей. Его соперница, коммунистка Жанетт Хара, набравшая 42%, признала поражение.

59-летний лидер Республиканской партии стал президентом с третьей попытки – и первым представителем ультраправых, возглавившим страну после отстранения диктатора Августо Пиночета. Его предвыборная программа обещала жесткие меры против преступности и нелегальной иммиграции, а также решение экономических проблем.

"Чили необходим порядок. Чили необходимы перемены", – заявил победитель, обещав быть президентом всех чилийцев и прислушиваться к критикам. Добавим, что Чили пополнило список латиноамериканских стран, к власти в которых пришли правые.

Каст – сын выходцев из Баварии. Его отец был офицером Вермахта и членом национал-социалистической парии. Сам президент – поклонник Пиночета, захватившего власть в результате переворота в 1973 году. Его правление сопровождалось пытками и репрессиями в отношении недовольных.

