17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Мир

Коммунистка против последователя Пиночета. В Чили состоится второй тур президентских выборов

время публикации: 17 ноября 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 09:22
AP Photo/Natacha Pisarenko

Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов на состоявшихся в Чили президентских выборах. Новый глава государства определится во втором туре, который пройдет 14 декабря.

Первое место в первом туре с 26,71% голосов заняла Жанетт Хара – коммунистка, которая в администрации нынешнего президента Габриэля Борича занимает пост министра труда. Среди пунктов ее программы – улучшение условий труда, борьба с дороговизной жизни и борьба с преступностью.

Ее соперник – ультраправый Хосе Антонио Каста, которого называют "чилийским Дональдом Трампом" и последователем диктатора Аугусто Пиночета. Он обещал возвести на границе Чили заграждения, чтобы предотвратить проникновение нелегалов из соседних стран, сократить государственные расходы и снизить налоги на корпорации.

Предполагается, что именно он одержит победу во втором туре выборов, заручившись поддержкой избирателей, которые в первом туре отдали голоса более умеренным правым и правоцентристским кандидатам.

