Миллиардер Экман оказал помощь семье героя из Сиднея и призвал других последовать его примеру

Американский миллиардер Билл Экман призвал наградить Ахмеда аль-Ахмеда, 43-летнего торговца фруктами из Сиднея, который обезоружил одного из террористов во время ханукального теракта.

Судя по публикациям в австралийских СМИ, Экман стал главным донором кампании по оказанию материальной помощи семье аль-Ахмеда, перечислив 99999 австралийских долларов.

Ахмед аль-Ахмед, владелец фруктового магазина в Сазерленде, отец двоих детей, обезоруживший одного из террористов – 50-летнего Саджида Акрама, получил два пулевых ранения. Он перенес операцию в больнице St George.

У Ахмеда не было опыта обращения с оружием, он просто пил кофе с родственником неподалеку и решил вмешаться.

Ахмед сумел отобрать оружие у Саджида. Направил его на него. Однако непонятно, стрелял ли он. Обезоруженный террорист позже вернулся на пешеходный мост к сыну и продолжил стрелять в людей.

Австралийские СМИ называют Ахмеда аль-Ахмеда героем, так как его действия спасли жизни других людей.