Двойное убийство в доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе: убиты он и его жена

В доме голливудского режиссера и актера Роба Райнера в районе Брентвуд на западе Лос-Анджелеса в воскресенье, 14 декабря, были найдены тела мужчины и женщины. Полиция расследует убийство.

Как сообщает агентство Associated Press, пожарное управление Лос-Анджелеса (LAFD) получило вызов о необходимости медпомощи около 15:30 по местному времени и по прибытии обнаружило в доме тела мужчины примерно 78 лет и женщины около 68 лет. Их личности официально пока не названы; известно лишь, что дом принадлежит Робу Райнеру и его жене, фотографу Мишель Сингер Райнер.

Пока официально не подтверждено, что убиты хозяева дома. Но возраст жертв совпадает с возрастом Роба и Мишель.

Портал TMZ заявляет, что получил достоверное подтверждение: убиты Роб и Мишель Райнеры.

По данным телеканала ABC и газеты Los Angeles Times, к расследованию подключено управление по расследованию убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса, дело квалифицируется как "очевидное убийство".

Полицейские источники отмечают, что признаков взлома в доме не выявлено, что может указывать на знакомство погибших с тем, кто находился внутри.

О задержаниях подозреваемых пока не сообщалось.

Роб Райнер – один из самых известных голливудских режиссёров 1980-1990-х годов, автор фильмов "Это – Spinal Tap", "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери" и "Несколько хороших парней", обладатель двух премий "Эмми" за роль Майка "Митхеда" Стивика в сериале "Все в семье".

Райнер родился в еврейской семье. Вырос в Нью-Рошелле, Уэстчестер, Нью-Йорк. В 13 лет с семьей переехал в Лос-Анджелес. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.