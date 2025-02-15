Кремль выразил признательность ХАМАСу за освобождение гражданина России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение россиянина Александра Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за это.

"В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение", – цитирует ТАСС Пескова.

Саша Труфанов, имеющий гражданство Израиля и России, был одним из трех заложников, освобожденных из плена ХАМАС в рамках первого этапа сделки.