ВСУ: ночью перехвачены 61 из 82 БПЛА. МО РФ: сбиты 34 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 82 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 61 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в трех локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, сведения о пострадавших уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 января на территории Российской Федерации были перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Азовского моря, над территорией Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.