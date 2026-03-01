Посольство Филиппин опубликовало имя погибшей в Тель-Авиве женщины

Посольство Филиппин в Израиле сообщило о гибели 32-летней гражданки этой страны Мэри Энн В. Де Вера в результате ракетного обстрела Тель-Авива вечером 28 февраля.

Мэри Энн В. Де Вера приехала в Израиль в 2019 году из Басисты (провинция Пангасинан).

В сообщении подчеркивается, что она стала первой филиппинкой, погибшей в результате продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Посол Айлин Мендиола позвонила находящемуся в Израиле мужу погибшей женщины, чтобы выразить соболезнования и заверить, что правительство Филиппин окажет ему необходимую помощь.

Мэри Энн В. Де Вера работала сиделкой у пожилой израильтянки. Во время обстрела она не бросила свою подопечную и погибла.