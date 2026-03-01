В Бейт-Шемеше ведутся поиски волонтера "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее матери

Служба скорой помощи "Ихуд Ацала" сообщает, что после ракетного обстрела Бейт-Шемеша пропали без вести волонтер организации Ронит Элимелех и ее мать.

Сумка с "аптечкой" для оказания первой помощи, принадлежащая Ронит, была найдена рядом с местом падения ракеты.

12-й телеканал сообщил, что Ронит приехала вместе со своими детьми к матери в Бейт-Шемеш. Во время сирены они все зашли в общественное бомбоубежище. Трое ее детей были доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем" с ранениями от легких до средней тяжести, их жизни находятся вне опасности.