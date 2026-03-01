Первые дни войны с Ираном: последствия в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90, МАДА, полиция Израиля, ЦАХАЛ

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории. Повреждены десятки жилых домов. В Бейт-Шемеше ракетой разрушена синагога и находившееся под ней бомбоубежище, погибли не менее девяти человек, более 50 раненых. В первый день войны в Тель-Авиве погибла иностранная работница, которая не бросила пожилую женщину, за которой она ухаживала.