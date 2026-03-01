Первые дни войны с Ираном: последствия в Израиле. Фоторепортаж
время публикации: 01 марта 2026 г., 19:23 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 19:23
Фото: Associated Press, Flash90, МАДА, полиция Израиля, ЦАХАЛ
Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории. Повреждены десятки жилых домов. В Бейт-Шемеше ракетой разрушена синагога и находившееся под ней бомбоубежище, погибли не менее девяти человек, более 50 раненых. В первый день войны в Тель-Авиве погибла иностранная работница, которая не бросила пожилую женщину, за которой она ухаживала.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 24 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 22 июня 2025