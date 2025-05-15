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Мир

Зеленский после встречи с Эрдоганом объявил, что президент Турции считает Крым украинским

Турция
Россия
Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 15 мая 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 19:27
Зеленский после встречи с Эрдоганом объявил, что президент Турции считает Крым украинским
Turkish Presidency via AP

Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации агентства "Анадолу", закрытая для прессы встреча и рабочий ужин в президентском комплексе в Анкаре продолжались почти 3 часа.

Владимир Зеленский в своем Х-блоге поблагодарил Эрдогана и народ Турции за поддержку, а также сообщил, что во время встречи президент Эрдоган "подтвердил, что он поддерживает Украину и считает Крым "украинским".

Владимир Зеленский прибыл в Турцию для проведения переговоров с Россией, но, в конечном итоге, принял решение не ехать в Стамбул. В своем блоге он написал, что в российской делегации нет тех, кто способен принимать реальные решения. Однако из уважения к Трампу, который поддержал идею переговоров, он отправит в Стамбул украинскую делегацию, которую возглавит министр обороны Рустам Умеров.

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