Управление безопасности дорожного движения осудило Сарит Хадад за новый клип

Национальное управление безопасности дорожного движения направило певице Сарит Хадад письмо, в котором обвинило ее в распространении "серьезного и проблематичного посыла" обществу.

Поводом для осуждения стал тизер нового клипа, в котором она и другие люди высовываются из окон движущегося автомобиля.

В письме под заголовком "Решительный протест в связи с демонстрацией опасного вождения в тизере клипа, опубликованном в социальных сетях" управление указывает, что тизер демонстрирует "лихачество, безответственное и опасное для жизни поведение в форме, которая может восприниматься как законная, привлекательная и даже вдохновляющая".

В письме подчеркивается, что это вызывает особую обеспокоенность "с учетом широкой аудитории Сарит Хадад и ее значительного влияния на молодежь".

"Речь идет не просто о творческом выборе. Подобный контент оказывает реальное воздействие на нормы поведения в общественном пространстве. Когда опасное вождение подается как элемент яркого, ритмичного и привлекательного контента, обществу транслируется сообщение о том, что такое поведение является допустимым и даже достойным подражания. Это дурной и опасный пример, прямо противоречащий национальной борьбе с дорожно-транспортным травматизмом", - пишут авторы письма.

Управление потребовало от Хадад "удалить тизер и впредь воздерживаться от демонстрации опасного вождения в любой форме, способной поощрять подражание или преуменьшать серьезность сопряженных рисков".

Представители певицы Хадад сообщили в ответ, что после получения " обоснованного и важного замечания от Национального управления безопасности дорожного движения, ролик был удален из соцсетей", и что певица "пользуется этой возможностью, чтобы принести извинения и поддержать идею о необходимости соблюдения всех правил дорожной безопасности".