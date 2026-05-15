15 мая 2026
последняя новость: 10:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Трамп завершил визит в Китай

США
Дональд Трамп
Китай
время публикации: 15 мая 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 10:01
Трамп завершил визит в Китай
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп завершил двухдневный визит в Китай и вылетел из Пекина на борту самолета Air Force One.

Накануне Трамп заявил о "фантастических торговых сделках", однако конкретных договоренностей публично объявлено немного: среди них – намерение Китая заказать 200 самолетов Boeing.

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались торговля, Иран, Тайвань и вопросы безопасности.

По ключевым спорным темам – Тайваню, санкциям, торговым ограничениям и технологическому соперничеству – прорыва не зафиксировано, хотя обе стороны представили саммит как шаг к снижению напряженности.

