Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1361-й день войны

Минобороны РФ 15 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волфино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Рыбалкино Харьковской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское, Шийковка и Богуславка Харьковской области. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожено десять боевиков. В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевая бронированная машина "Snatch" производства Великобритании, два миномета, три станции радиоэлектронной борьбы, пять пикапов и три автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Варваровка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Сергеевка, Сухецкое, Артемовка, Красный Кут, Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики.Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки противника. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).