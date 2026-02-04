Президент Трамп подписал закон, прекращающий шатдаун федерального правительства

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании федерального правительства, положив конец четырехдневному шатдауну – уже второму за нынешний президентский срок.

Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей. В его поддержку высказались 217 конгрессменов, против – 214. Сенат одобрил его еще 30 января – за проголосовал 71 сенатор, против – 29.

Сумма бюджетных ассигнований составляет 1,2 триллиона долларов. Закон позволит правительству функционировать до 30 сентября, когда заканчивается нынешний финансовый год.

Нерешенным остался вопрос о финансировании Агентства внутренней безопасности, в состав которого входит и Федеральная иммиграционная служба. Демократы настаивают на реформе ведомства. Финансирование агентства продолжится до 13 февраля, в этот период конгрессмены должны найти компромисс.