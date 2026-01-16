Двое пропалестинских активистов завершили одну из самых продолжительных голодовок в истории Британии

Двое пропалестинских активистов завершили голодовку, которая, как полагают, стала одной из самых продолжительных в истории Великобритании.

Хеба Мураиси отказывалась от пищи в течение 73 дней, а Камран Ахмад – в течение 66 дней.

31-летняя Мураиси и 28-летний Ахмад начали голодовку в конце прошлого года в составе группы из восьми заключенных под стражу пропалестинских активистов, протестующих против длительного предварительного заключения и того, что они считают подавлением политического инакомыслия в связи с войной в секторе Газы.

Третий участник голодовки, Льюи Чиарамелло, который постился через день из-за диабета, завершил протест спустя 46 дней.

Мураиси и Ахмад сейчас находятся в больнице, сообщает CNN.

Оба были арестованы в ноябре 2024 года в рамках дела так называемой "Филтонской группы 24" (Filton 24) – группы активистов, связанных с запрещенной ныне организацией Palestine Action. Их обвиняют в незаконном проникновении и вандализме на британском научно-исследовательском объекте недалеко от Филтона, к западу от Лондона, принадлежащем Elbit Systems, крупнейшему израильскому производителю оружия. Мураиси и Ахмаду предъявлены обвинения в краже со взломом, нанесении материального ущерба и преступном сговоре. Они отрицают обвинения и ожидают суда.