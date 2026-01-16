Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", добавив в него издание "Люди Байкала" и медиапроект TV2 Media.

Также в список включены: политолог-востоковед Аркадий Дубнов; историк-американист Иван Курилла;

оппозиционный политик Ольга Курносова; экономист Максим Миронов; правозащитник, глава Школы призывника Алексей Табалов.

По версии минюста, новые фигуранты реестра "иноагентов" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами", а также выступали против российского вторжения в Украину.