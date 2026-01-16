ВСУ: ночью перехвачены 53 из 76 БПЛА. МО РФ: сбиты 106 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 76 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 53 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 января на территории Российской Федерации были перехвачены 106 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, над территорией Ростовской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Липецкой областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.