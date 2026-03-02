x
02 марта 2026
|
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 16:22
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешены к публикации имена еще троих погибших при ракетном обстреле Бейт-Шемеша

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 02 марта 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 15:31
Разрешены к публикации имена еще троих погибших при ракетном обстреле Бейт-Шемеша
AP Photo/Leo Correa

Разрешены к публикации имена еще троих погибших в результате попадания баллистической иранской ракеты в бомбоубежище при синагоге в Бейт-Шемеше.

Это 16-летний Яаков Битон, 15-летняя Авигил Битон, 13-летняя Сара Битон, все они — родные брат и сестры.

Ранее были опубликованы имена шести погибших: Габриэль Барух Ревах, волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац, Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн.

Кроме того, в ходе операции "Рычание льва" погибли Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала в Тель-Авиве, и 102-летний мужчина, который упал по дороге в бомбоубежище в Тель-Авиве и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Разрешены к публикации имена еще двоих погибших при ракетном обстреле Бейт-Шемеша
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 02 марта 2026

Завершена идентификация тел девяти погибших при попадании ракеты в Бейт-Шемеше
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана