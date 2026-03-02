Министр обороны США: "Не мы начали эту войну, но мы ее закончим"

Министр обороны США Пит Хегсет в заявлении для СМИ, посвященном операции против Ирана, похвалил Израиль, назвав его "союзником с реальными возможностями, в отличие от традиционных партнеров, которые только ноют и призывают к прекращению войны".

Хегсет подчеркнул, что целью войны не является смена режима в Иране, "но режим меняется, и мир от этого только выигрывает". Он призвал иранцев "воспользоваться возможностью": "Мы надеемся, что иранский народ воспользуется этой невероятной возможностью. Президент Трамп дал ясно понять: пришло ваше время".

Он заявил, что в последние дни была осуществлена крупнейшая в истории воздушная атака в ответ на 47 лет угроз со стороны Ирана в адрес США и Израиля. Он также пообещал, что "война не будет бесконечной", и подчеркнул: "У операции одна цель – добиться, чтобы у Ирана не было ядерного оружия и баллистических ракет".

Хегсет добавил: "Мы не начинали войну, но мы ее заканчиваем при президенте Трампе. Если вы нападаете на американцев, мы вас выследим, нанесем удар и в конечном итоге ликвидируем".

На вопрос о том, находятся ли наземные силы США в Иране, он ответил отрицательно, но при этом добавил, что не исключает, что это произойдет в будущем.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн рассказал о том, как была начата операция "Эпическая ярость". В 15:38 от президента США Дональда Трампа было получено добро на начало военных действий. Он процитировал приказ президента: "Операция "Эпическая ярость" санкционирована. Никаких отмен. Удачи".

Дэн Кейн заявил, что Пентагон будет стараться сократить потери, но при этом подчеркнул, что "это является ценой войны".