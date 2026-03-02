Израильские ученые показали, как рак поджелудочной железы прячется от иммунной системы

Ученые из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что рак поджелудочной железы начинает формировать защитный барьер от иммунной системы задолго до появления злокачественной опухоли.

Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных видов рака из-за крайне ограниченных методов лечения и из-за того, что его обычно находят слишком поздно. До сих пор считалось, что механизмы уклонения от иммунного ответа развиваются на поздних стадиях болезни. Но новое исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, опровергает это представление.

Ученые обнаружили, что на самых ранних этапах, когда клетки только начинают трансформироваться, они не распределяются по ткани хаотично, сообщает Globes. Вместо этого предраковые клетки организуются в структурированные сообщества – специфические пространственные "ниши". Внутри этих групп клетки устанавливают прямые контакты с иммунными клетками и подавляют их активность.

Используя передовые методы исследования, команда зафиксировала появление сигналов, подавляющих иммунитет, в тканях с самыми минимальными изменениями. Это означает, что патологический процесс создает благоприятную среду для своего развития за годы до постановки диагноза. Предраковые клетки притягивают к себе специфические популяции иммунных клеток – нейтрофилов и макрофагов, и "обучают" защитные системы организма игнорировать угрозу. Такие взаимодействия помогают выживанию предраковых клеток и их последующему превращению в агрессивную аденокарциному.

Открытие имеет критически важное значение для ранней диагностики и профилактики одного из самых смертоносных видов рака. Понимание того, как именно формируются эти защитные ниши, позволит медикам точнее определять степень риска для пациентов с предраковыми поражениями и разработать стратегии вмешательства на ранних этапах, когда болезнь еще можно предотвратить. Результаты работы станут фундаментом для создания новых терапевтических подходов.