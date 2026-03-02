x
02 марта 2026
|
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 16:22
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, как рак поджелудочной железы прячется от иммунной системы

Исследования
Израильские ученые
Онкология
Микробиология
время публикации: 02 марта 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 16:12
Израильские ученые показали, как рак поджелудочной железы прячется от иммунной системы
Wikipedia.org. Фото: Scientific Animations Inc.

Ученые из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что рак поджелудочной железы начинает формировать защитный барьер от иммунной системы задолго до появления злокачественной опухоли.

Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных видов рака из-за крайне ограниченных методов лечения и из-за того, что его обычно находят слишком поздно. До сих пор считалось, что механизмы уклонения от иммунного ответа развиваются на поздних стадиях болезни. Но новое исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, опровергает это представление.

Ученые обнаружили, что на самых ранних этапах, когда клетки только начинают трансформироваться, они не распределяются по ткани хаотично, сообщает Globes. Вместо этого предраковые клетки организуются в структурированные сообщества – специфические пространственные "ниши". Внутри этих групп клетки устанавливают прямые контакты с иммунными клетками и подавляют их активность.

Используя передовые методы исследования, команда зафиксировала появление сигналов, подавляющих иммунитет, в тканях с самыми минимальными изменениями. Это означает, что патологический процесс создает благоприятную среду для своего развития за годы до постановки диагноза. Предраковые клетки притягивают к себе специфические популяции иммунных клеток – нейтрофилов и макрофагов, и "обучают" защитные системы организма игнорировать угрозу. Такие взаимодействия помогают выживанию предраковых клеток и их последующему превращению в агрессивную аденокарциному.

Открытие имеет критически важное значение для ранней диагностики и профилактики одного из самых смертоносных видов рака. Понимание того, как именно формируются эти защитные ниши, позволит медикам точнее определять степень риска для пациентов с предраковыми поражениями и разработать стратегии вмешательства на ранних этапах, когда болезнь еще можно предотвратить. Результаты работы станут фундаментом для создания новых терапевтических подходов.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 февраля 2026

Нервные окончания активно способствуют развитию рака поджелудочной железы
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 февраля 2026

Ученые успешно применили методы лечения рака против болезни Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2026

Ученые нашли способ превратить собственные иммунные клетки опухоли в средства борьбы с раком
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 января 2026

Токсин холерных бактерий подавляет рост колоректального рака