Мэр Нью-Йорка опубликовал пост в честь "дня Накбы"

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани опубликовал в официальном аккаунте в сети X пост в честь "дня Накбы".

В видеоролике, который набрал уже более двух миллионов просмотров, жительница Нью-Йорка рассказывает, что в детстве бежала из Иерусалима, "потому что пришли сионисты". Комментируя ее слова, Мамдани написал, что "эта история – одна из 700 тысяч".

Еврейские лидеры в Нью-Йорке подвергли Мамдани резкой критике, обвинив его в искажении истории и игнорировании отказа арабских стран от плана раздела. Президент организации еврейских учителей Моше Сафран написал в ответ на пост: "Вы подвергаете опасности евреев повсюду, публикуя посты вне исторического контекста".