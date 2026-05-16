ЦАХАЛ и ШАБАК официально заявили о ликвидации главаря военного крыла ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа и пресс-служба ШАБАКа сообщают, что в пятницу, 15 мая, в результате точечного удара в районе города Газа был ликвидирован террорист Изз ад-Дин аль-Хаддад – главарь военного крыла террористической организации ХАМАС и один из организаторов резни 7 октября.

Аль-Хаддад был назначен на пост главы военного крыла ХАМАСа после ликвидации Мухаммада Синуара. В последнее время он активно занимался восстановлением потенциала военного крыла террористической организации, а также планированием многочисленных террористических атак против граждан Израиля и сил ЦАХАЛа.

Аль-Хаддад был лично причастен к удержанию многих израильских заложников в плену ХАМАСа. Кроме того, он руководил механизмом содержания заложников и даже окружал себя израильскими пленными с целью предотвратить свою ликвидацию.

Аль-Хаддад являлся одним из старейших командиров организации, вступившим в ее ряды еще в период ее основания, и был крайне близок к руководству ХАМАСа. За время своего пребывания в организации аль-Хаддад занимал ряд ключевых постов, включая должность командира бригады города Газа и командира других подразделений.

Аль-Хаддад – один из последних высокопоставленных командиров военного крыла ХАМАСа, руководивших планированием и осуществлением резни 7 октября, а также ведением боевых действий против сил ЦАХАЛа. Его ликвидация пополнила список уничтоженных за время войны лидеров ХАМАСа.