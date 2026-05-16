ЦАХАЛ призвал жителей девяти деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи призвал эвакуироваться жителей девяти деревень, расположенных на юге Ливана.

Речь идет о населенных пунктах Каакыйят а-Снубар, Котрийя а-Сияд, Аль-Маруания, Аль-Расания, Тафахта, Арзи, Аль-Баблия, Ансар, Аль-Бисария. Вскоре после этого в Ливане сообщили об ударах по деревне Ансар.

"Деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вред вам", – заявил представитель пресс-службы на арабском языке Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи.