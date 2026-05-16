x
16 мая 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 мая 2026
|
16 мая 2026
|
последняя новость: 11:04
16 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей девяти деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 мая 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 10:58
ЦАХАЛ призвал жителей девяти деревень на юге Ливана к немедленной эвакуации
AP Photo/Mohammed Zaatari

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи призвал эвакуироваться жителей девяти деревень, расположенных на юге Ливана.

Речь идет о населенных пунктах Каакыйят а-Снубар, Котрийя а-Сияд, Аль-Маруания, Аль-Расания, Тафахта, Арзи, Аль-Баблия, Ансар, Аль-Бисария. Вскоре после этого в Ливане сообщили об ударах по деревне Ансар.

"Деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее, при этом армия не намерена причинять вред вам", – заявил представитель пресс-службы на арабском языке Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook