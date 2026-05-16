16 мая 2026
Спорт

Генсек ФИФА проведет переговоры с иранцами в Стамбуле

время публикации: 16 мая 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 12:18
Сегодня в Стамбуле генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем проведет переговоры с представителями Футбольной ассоциации Ирана.

Об этом сообщают несколько новостных агентств со ссылкой на "информированные источники".

Будет обсуждаться участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу.

Иранцы должны проводить матчи группового этапа в США.

Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира.

