Генсек ФИФА проведет переговоры с иранцами в Стамбуле
время публикации: 16 мая 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 12:18
Сегодня в Стамбуле генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем проведет переговоры с представителями Футбольной ассоциации Ирана.
Об этом сообщают несколько новостных агентств со ссылкой на "информированные источники".
Будет обсуждаться участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу.
Иранцы должны проводить матчи группового этапа в США.
Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира.
