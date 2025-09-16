Генштаб ВСУ: перехвачены 89 из 113 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 87 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 16 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 113 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 89 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в шести локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

ГСЧС Украины также сообщает о ночном ракетном ударе армии РФ по Запорожью, в результате чего один человек погиб, 13 получили ранения, среди них двое детей.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 16 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 87 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Саратовской, Ростовской, Брянской, Тульской, Рязанской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской областей, над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.