Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что не намерен атаковать Иран. В ответ на вопрос журналистов, убедил ли его кто-либо в последние дни не атаковать Иран, он ответил: "Никто меня не убеждал, я убедил себя сам". При этом президент повторил утверждение о том, что Иран отменил массовые казни, подчеркнув, что "это имело большое значение".

Также Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что 800 казней через повешение в Иране были отменены и резюмировал: "Я уважаю тот факт, что иранское руководство отменило более 800 казней через повешение, спасибо!".

Между тем, в Тегеране влиятельный клирик Ахмад Хатами во время пятничной молитвы призвал к смертной казни для задержанных участников протестов и выступил с прямыми угрозами в адрес Дональда Трампа.

В стране уже неделю продолжается практически полный шатдаун интернета. Власти заявляют, что решение о возобновлении доступа будет принято "в течение недели или двух".

Иранский наследный принц в изгнании провел пресс-конференцию в Вашингтоне, округ Колумбия, на фоне сохраняющейся неопределенности относительно того, вмешаются ли США для поддержки иранских протестующих. Американский корреспондент Джеймс Мэтьюз присутствовал, когда Реза Пехлеви изложил свое видение будущего Ирана и призвал к международной помощи протестующим.

Журналист спросил Пехлеви, не станет ли смена режима в Иране заменой одного диктатора другим.

В ответ Пахлави заявил, что "позволит историкам писать историю", а сам "придет, чтобы творить ее".