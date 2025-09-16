x
16 сентября 2025
Мир

Мерц, сдерживая слезы, выступил на открытии синагоги в Мюнхене: "Я объявляю войну антисемитизму"

Германия
Антисемитизм
время публикации: 16 сентября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 09:56
Мерц, сдерживая слезы, выступил на открытии синагоги в Мюнхене: "Я объявляю войну антисемитизму"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на открытии после реставрации синагоги на Рейхенбахштрассе в Мюнхене. Синагога в стиле баухаус, открывшаяся в 1931 году, единственная в городе уцелела при нацистах. Германский лидер с трудом сдерживал слезы, напомнив о преступлениях нацистского режима против евреев.

Он заявил, что испытывает глубокий стыд в связи с вспышкой антисемитизма в современной Германии: "Я стыжусь как канцлер, как ребенок послевоенного поколения, как человек, для которого слова "больше никогда" стали миссией, долгом, обязательством".

По его словам, германское общество слишком долго закрывало глаза на прибытие множества иммигрантов из стран, где антисемитизм является государственной доктриной, где ненависти к Израилю учат с детства.

"Я надеюсь, что еврейская жизнь в Германии сможет процветать без необходимости полицейской защиты. От имени федерального правительства я объявляю войну всем видам антисемитизма – как старого, так и нового", – сказал канцлер.

