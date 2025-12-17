"Исраэль а-Йом": лидеры "харедим" продвигают массовую остановку платежей по ипотеке

Руководство ультраортодоксальных общин рассматривает экономический бойкот как один из инструментов давления в борьбе против призыва на срочную службу.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", одним из активно обсуждаемых шагов является массовая отмена одной выплаты по ипотечным ссудам.

По оценке связанных с лидерами "харедим" экономистов, этот шаг образует в денежном потоке банков дыру в полмиллиарда шекелей, при этом не нанося особого ущерба семьям, поскольку такая одноразовая отмена платежа не грозит сколько-либо серьезными санкциями.

Согласно плану, потрясение в банковской системе вынудить лидеров израильской экономики оказать давление на политиков снять экономические санкции с учеников йешив.