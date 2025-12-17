x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 07:43
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Исраэль а-Йом": лидеры "харедим" продвигают массовую остановку платежей по ипотеке

Недвижимость
Харедим
Призыв ультраортодоксов
Банк Израиля
Банк Апоалим
время публикации: 17 декабря 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 07:19
"Исраэль а-Йом": лидеры "харедим" продвигают массовую остановку платежей по ипотеке
Chaim Goldberg/Flash90

Руководство ультраортодоксальных общин рассматривает экономический бойкот как один из инструментов давления в борьбе против призыва на срочную службу.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", одним из активно обсуждаемых шагов является массовая отмена одной выплаты по ипотечным ссудам.

По оценке связанных с лидерами "харедим" экономистов, этот шаг образует в денежном потоке банков дыру в полмиллиарда шекелей, при этом не нанося особого ущерба семьям, поскольку такая одноразовая отмена платежа не грозит сколько-либо серьезными санкциями.

Согласно плану, потрясение в банковской системе вынудить лидеров израильской экономики оказать давление на политиков снять экономические санкции с учеников йешив.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июня 2025

"Харедим" угрожают бойкотом страховым компаниям "Клаль" и "Менора"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 марта 2025

Харедим намерены объявить бойкот торговым центрам BiG