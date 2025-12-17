x
17 декабря 2025
Экономика

Солдатам ЦАХАЛа, служащим посменно, разрешат работать в свободное время и помогут с трудоустройством

ЦАХАЛ
Рынок труда
время публикации: 17 декабря 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 06:53
Солдатам ЦАХАЛа, служащим посменно, разрешат работать в свободное время и помогут с трудоустройством
Nati Shohat/Flash90

Управление кадров Армии обороны Израиля и объединение промышленников согласовали программу, которая позволит военнослужащим срочной службы работать в свободное от службы время и получить помощь в трудоустройстве.

Программа предназначена для солдат на должностях, предусматривающих посменную службу, таких как повара и водители тяжелого транспорта, и вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщает портал ynet.

Цель программы – помощь военнослужащим в приобретении гражданской профессии и опыта, и содействие местной промышленности, испытывающей нехватку кадров.

О своем участии в программе объявили концерны "Эльбит Маарахот", CBC, "Осем-Нестле", сеть отелей "Фатталь" и объединение авторемонтных мастерских.

