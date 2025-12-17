Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1393-й день войны

Минобороны РФ 17 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Новосергеевка, Купянск-Узловой, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров Донецкой Народной Республики. Осуществляется зачистка населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов", бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Торецкое, Белицкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Терноватое, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка, Новояковлевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103542 беспилотных летательных аппарата, 640 зенитных ракетных комплексов, 26574 танка и других боевых бронированных машин, 1633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31973 орудия полевой артиллерии и миномета, 49280 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).