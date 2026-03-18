Иран угрожает США и Израилю полномасштабной войной

После израильского удара по ключевым объектам иранской нефтегазовой промышленности режим аятолл выступил с угрозами в адрес Израиля и США. Он заявляет, что вся энергетическая инфраструктура этих стран, а также государств Залива отныне является легитимной целью.

"Враг совершил стратегическое самоубийство, Ракетный удар по перерабатывающим комплексам в Эселуйе означает переход от ограниченных военных действий к полномасштабной войне, в том числе – экономической. Это военное преступление не останется без ответа", – сообщают иранские СМИ.

Отметим, что именно Иран начал полномасштабную экономическую войну, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры арабских государств Залива и введя блокаду Ормузского пролива – ключевой артерии, через которую проходит 20% мировой торговли нефти и газа.