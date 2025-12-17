Хакеры заявили о взломе данных пользователей Pornhub и угрожают их публикацией

Хакерская группа ShinyHunters заявила, что похитила данные премиальных пользователей одного из крупнейших порносайтов Pornhub и угрожает опубликовать их, если компания не заплатит выкуп в биткоинах.

В переписке с журналистами представители группы сообщили, что требуют криптовалюту "в обмен на удаление данных и отказ от публикации". Агентство Reuters смогло частично подтвердить подлинность части массива: несколько бывших клиентов сервиса из Канады и США признали, что относящиеся к ним записи реальны, хотя и относятся к прошлым годам.

По данным хакеров, в их распоряжении находятся данные премиальных подписчиков Pornhub, в том числе адреса e-mail, информация о местоположении и активности на сайте – просмотренные и скачанные ролики, названия и ссылки на видео, поисковые запросы, время входа и т.п.

Точные объемы утечки пока не установлены: речь идет о десятках миллионов записей, однако эти оценки пока исходят от самих злоумышленников и разные СМИ приводят сильно расходящиеся цифры.

Pornhub и его материнская компания Ethical Capital Partners публично подтвердили лишь то, что инцидент связан не с их внутренними серверами, а с внешним поставщиком аналитики – фирмой Mixpanel. В заявлении от 12 декабря говорится, что была скомпрометирована "ограниченная выборка аналитических событий части пользователей Pornhub Premium", при этом пароли и платежные данные, по утверждению компании, не затронуты. В Mixpanel признали инцидент кибербезопасности в конце ноября, но утверждают, что не находят признаков того, что массив данных Pornhub был похищен именно у них.

ShinyHunters – известная в сфере киберпреступности группа, причастная к ряду крупных взломов и вымогательств против международных компаний, включая сервисы Salesforce.