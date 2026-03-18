Авиакомпания United Airlines отменила полеты в Израиль до середины июня

В среду, 18 марта, американская авиакомпания United Airlines сообщила, что продлевает отмену полетов в Израиль как минимум до середины июня.

Речь идет о рейсах, соединяющих аэропорт "Бен-Гурион" с Нью-Арком, Вашингтоном и Чикаго.

В заявлении говорится, что компания продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакты с властями Израиля.

Решение известной американской авиакомпании стало для многих в Израиле сюрпризом, так как United Airlines была одной из первых компаний, возобновивших полеты в Израиль после предыдущего витка эскалации, и до последнего времени она подавала знаки, что готова вернуться к обычному режиму полетов.