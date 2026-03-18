В мае Instagram отключит сквозное шифрование личных сообщений

С мая этого года Instagram отключит сквозное шифрование личных сообщений. Это решение последовало после нескольких лет критики со стороны правоохранительных органов и организаций, занимающихся защитой детей. В марте Meta сообщила об изменении на странице помощи Instagram, а также обновила публикацию 2022 года: с 8 мая 2026 года сквозное шифрование в личных сообщениях между пользователями станет недоступным. Это означает, что компания сможет просматривать содержимое всех переписок – ранее такая возможность была только в тех случаях, когда пользователи сами не включали шифрование.

Генеральный директор Марк Цукерберг впервые объявил о намерении внедрить сквозное шифрование на всех сервисах Meta еще в 2019 году, однако к практической реализации компания приступила лишь в 2023-м. Сервисы Meta подвергались критике со стороны организаций по защите детей и правоохранительных структур, включая ФБР, Интерпол, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и федеральную полицию Австралии. Они утверждали, что внедрение шифрования может осложнить защиту детей в интернете.

Представитель австралийского регулятора по интернет-безопасности отметил, что сильное шифрование важно для сохранения конфиденциальности, однако платформы обязаны одновременно предотвращать, выявлять и пресекать вредоносную деятельность. По его словам, внедрение сквозного шифрования без дополнительных защитных механизмов способно увеличить риски и затруднить обнаружение таких угроз, как сексуальная эксплуатация детей, терроризм и насильственный экстремизм. Он подчеркнул, что, несмотря на то что это является бизнес-решением, ответственность за безопасность пользователей с компаний не снимается.

Глава направления политики в Digital Rights Watch Том Салстон считает, что отказ от шифрования связан не столько с давлением со стороны правоохранителей, сколько с решением Meta не объединять мессенджеры WhatsApp, Facebook и Instagram в единую платформу. Он также допустил, что на решение могли повлиять финансовые факторы: потенциально компания может использовать содержимое переписок для более точной настройки рекламы и обучения чат-ботов. По его мнению, даже если сейчас это не делается, коммерческое давление в будущем может подтолкнуть компанию к таким шагам.